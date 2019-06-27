РИАМО – 27 июн. Рецидивиста из Тверской области арестовали в Москве по подозрению в серии ограблений людей, предварительно злоумышленник доводил жертв до потери сознания психотропными препаратами, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), совершенное в электропоезде.

«Следствием установлено, что 9 февраля 2019 года примерно в 02:25 в тамбуре вагона электропоезда сообщением «Подсолнечная – Москва», находившегося на Ленинградском вокзале города Москвы, в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружен мужчина 1965 года рождения, который сотрудниками скорой помощи экстренно доставлен в медицинское учреждение, где спустя два часа скончался в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.

Проведенным исследованием установлено, что причиной смерти явилось отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга. При этом обнаруженная в крови концентрация клозапина относится к критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен.

«В ходе осмотра личных вещей потерпевшего установлен факт отсутствия ценностей и денежных средств», – подчеркивается в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе, ряд судебных экспертиз, по итогам которых установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Твери, ранее судимого за убийства и разбои.

«В период с 21 по 22 июня 2019 года в Тверской области сотрудниками следственного управления проведен ряд следственных мероприятий, в том числе допросов свидетелей, обысков, в ходе которых обнаружены вещи и документы предполагаемых жертв преступной деятельности», – уточняется на сайте.

В отношении обвиняемого 22 июня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», – добавляется в материале.

Вместе с тем, следствие полагает, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей, в связи с чем обращается к гражданам.

«Если Вы располагаете какой-либо информацией о преступной деятельности Любезнова Михаила, просим сообщить в Московское межрегиональное следственное управление по телефону: 8(964)788-30-05 (дежурный по управлению), 8(964)164-55-54 (Следователь по особо важным делам Соловьев Илья Юрьевич), либо обратиться с заявлением в интернет-приемную; либо направить заявление по адресу: 105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 17», – заключается на сайте.