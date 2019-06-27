РИАМО - 27 июн. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов для жителей Подмосковья не будут повышать до второго полугодия 2020 года, сообщила в четверг председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«Мусор с июля расти не будет, он появился в платежке в январе, он не будет расти весь 2019 год и первое полугодие 2020 года. Он составляет 6% платежки», - сказала Пичугина в ходе часа правительства в Мособлдуме.

Она отметила, что наибольшую часть платежки составляет плата за отопление и горячее водоснабжение - от 50% до 60%.

Также Пичугина сообщила, что с 1 июля этого года жители Московской области получат платежки с новыми тарифами.

«На следующей неделе, с 1 июля, наши граждане получат новые платежки. Суммарный рост платы за коммунальные услуги, исходя из средней платежки на 54 квадратных метра, июль 2019 года к июлю 2018 года составил 5,3%, наибольший рост за счет электроэнергии (рост 5%) и воды», - сказала Пичугина.

Она отметила, что ранее средняя плата за коммунальные услуги для стандартной квартиры составляла в регионе 6039 рублей, в январе сумма выросла на 432 рубля, а с июля прирост составит в среднем 321 рубль.

В первом полугодии 2019 года тарифы на электроэнергию для населения Московской области выросли на 1,7%, с 1 июля рост составит 3,3%. Кроме того, со второго полугодия 2019 года на территории Подмосковья средний рост тарифов на питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, на горячую воду - 3,5%, на тепловую энергию - 3,2%.

В этом году в Московской области продолжают действовать меры социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.