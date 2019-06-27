РИАМО - 27 июн. В столичном районе Лефортово на улице Пруд-Ключики нашли тело 55-летнего мужчины, его забили до смерти, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах Москвы.

«24 июня прибывшие на вызов полицейские обнаружили в парке 65-летия Победы труп мужчины со ссадинами головы, на вид погибшему было 55-60 лет», — сказал собеседник агентства.

Погибший был бездомным, нигде не работал.

На следующий день по подозрению в убийстве на шоссе Энтузиастов задержали 44-летнего уроженца Амурской области, также бездомного. Его изобличили в том, что во время совместно распития алкоголя он поссорился с 55-летним мужчиной и забил его руками по голове, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве в свою очередь подтвердил факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.