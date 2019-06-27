РИАМО - 27 июн. На северо-востоке Москвы начали обустраивать новые детские площадки, работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории поймы реки Яузы вдоль улицы Заповедная, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

До благоустройства на территории парка располагались три детские площадки. Большая часть оборудования на них находилась в неудовлетворительном состоянии и не отвечала современным требованиям и нормам безопасности.

«В ходе работ по благоустройству на тех детских площадках, где будет необходимо, отремонтируют, либо заменят установленное оборудование. Помимо реконструкции старых, оборудуют еще и три новые детские площадки. В итоге на территории парка будут обустроены шесть игровых зон, рассчитанных на разные возраста и интересы», - говорится в сообщении.

Сейчас на двух старых площадках полностью демонтированы все малые архитектурные формы и основания, а на третьей площадке старое прорезиненное покрытие, здесь оборудование не требует замены. На данный момент основания для устройства трех новых детских площадок, по двум ведутся подготовительные работы. После на этих площадках установят новое оборудование и уложат прорезиненное покрытие.

На шестой площадке, где оборудование не будет меняться, осталось уложить финишный слой резинового покрытия.

Общая площадь всех игровых комплексов составит более 2 тысяч квадратных метров. Самая большая детская площадка будет обустроена около храма Покрова пресвятой Богородицы в Медведкове, ее площадь составит более 900 квадратных метров. Также детские площадки появятся у Ледового дворца, две в районе «Певческого поля», одна у хоккейной коробки и еще одна у храма.

На всех детских площадках будет установлено разнообразное игровое и развивающее оборудование.

«Учитывая особенность территории, предпочтение было отдано игровому оборудованию, которое выполнено из различных экологически чистых пород дерева: лиственница горная, дуб. Древесина, которая будет использоваться в конструкциях игровых комплексов, обладает прочностью, устойчива к любым изменениям погоды и выдерживает высокие нагрузки», - уточняется в материале.

Помимо этого, в парке ведется устройство инженерных коммуникаций и дорожно-тропиночной сети. Также ведется реконструкция амфитеатра и сцены «Певческого поля», а еще устройство экотропы. Кроме этого, запланировано провести работы по дополнительному озеленению, включая высадку деревьев и кустарников.

Завершить благоустройство территории планируется в текущем году.