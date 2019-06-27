РИАМО - 27 июн. В Подмосковье проверяют обстоятельства гибели 17-летнего юноши, он погиб под колесами поезда в районе станции «Купавна», сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на траспорте СК РФ.

«Предварительным следствием достоверно установлено, что 3 июня 2019 года в утреннее время несовершеннолетний 2001 года рождения неосмотрительно переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу на 31 километре восьмого пикета железнодорожной станции «Купавна» непосредственно перед приближающимся электропоездом сообщением «Москва – Курская – Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Из-за маленького расстояния поезд не успел полностью остановиться и сбил подростка. Юноша скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают причины случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.