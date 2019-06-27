РИАМО - 27 июн. С начала года от жителей Московской области поступило около 9 тысяч жалоб на тарифы за коммунальные услуги, большая часть из них казалась мусора, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«В 2018 году к нам обратилось около 7 тысячи человек, ключевая проблема - отопление, так как это основая доля в платежке, в первом полугодии 2019 - 9 тысяч обращений, большая часть пришлась на первый квартал и связана с введением платы за мусор», - сказала Пичугина в ходе часа правительства в Мособлдуме.

Она отметила, что серьезным фактором снижения обращений стало введение скидок для индивидуальных жилых строений.

Наибольшее число жалоб пришло из Электростали, Люберец, Реутова, Серпухова, Можайска, мусора касались 7,7 тысячи обращений, уточняется в презентации.