РИАМО - 27 июн. Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской завершилась в МХТ имени Чехова, актрису проводили в последний путь продолжительными аплодисментами, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Покровская ушла из жизни 25 июня. В последнее время она тяжело болела.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище.

Проститься с народной артисткой в МХТ имени Чехова пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. В том числе сын Покровской, актер Михаил Ефремов, артисты Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков.

Алла Покровская была выпускницей Школы-студии МХАТ 1959 года. Впоследствии она стала ведущим педагогом, профессором, авторитетом для коллег и многих поколений студийцев. Будучи театральным режиссером и выдающейся актрисой, Покровская 45 лет посвятила служению «Современнику», а последние 15 лет – мхатовской сцене.

В Художественном театре Покровской сыграны главные роли в спектаклях Кирилла Серебренникова «Мещане» (Акулина Ивановна Бессеменова), «Господа Головлевы» (Арина Петровна Головлева), «Изображая жертву» (женщина в кимоно); Мадлен Палмер в «Дыхании жизни» Елены Невежиной, Кошон в «Жаворонке» Жени Беркович, Валентина Николаевна и бабушка Игоря в «Доме» Сергея Пускепалиса, Филицата в спектакле Александра Огарева «Правда – хорошо, а счастье лучше».