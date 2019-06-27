РИАМО – 27 июн. Предупреждающие фигуры мультипликационных персонажей установили на двух пешеходных переходах для привлечения внимания жителей в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Вблизи пешеходных переходов установили метровые макеты мультипликационных фигур с предупреждающей надписью: «Не спеши. Посмотри по сторонам», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе ЦОДД дополнили, что разработка напрямую связана с безопасностью на дорогах.

«Мы реализуем наши планы по установке светофоров и камер, островков безопасности, снижения скорости в тех местах, где повышена аварийность. Дополнительно ко всему этому решили нетривиально подойти к вопросу привлечения внимания горожан к поведению на дорогах, установив наших говорящих «коллег» на зебрах», – разъясняется в сообщении.

Предупреждающие фигуры установили в центре и на севере Москвы. Макеты закреплены к стойкам дорожных знаков так, чтобы не мешать проходу пешеходов и проезду автомобилей.

«Фигуры сделаны из прочного материала со световозращающими элементами для привлечения внимания в ночное время суток», – уточняется в материале.

Переходы с фигурами расположены по двум адресам: улица Красноармейская, дом 5 (САО) и улица Плющиха, дом 39 (ЦАО).