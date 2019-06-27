РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 июн. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ застройщику в Королеве для строительства пяти домов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО «СЗ «Театральный парк» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ). Документ дает право указанному застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве пяти домов №№35, 38, 39, 40 и 42 ЖК «Театральный парк», который возводится в микрорайоне Болшево.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту все пять домов №№35, 38, 39, 40 и 42 рассчитаны на 464 квартиры, жилой площадью 19,4 тысяч квадратных метров.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.