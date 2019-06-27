РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Спасатели в ходе сборов в подмосковных Люберцах провели тренировку по отработке навыка тактической вентиляции здания во время возгорания, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Инструкторско-методические сборы, посвященные тактической вентиляции, прошли в заброшенном здании в поселке Октябрьский. В них приняли участие спасатели Люберец, Реутова, Кемерова и других городов. Сборы организовало Люберецкое территориальное управление «Мособлпожспас».

«Сегодня (27 июня - ред.) в поселке Октябрьский прошли сборы на тему: «Тактическая вентиляция зданий и сооружений при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС». В их рамках спасатели освоили комплекс мероприятий по управлению газообменом на пожаре», - сказал замначальника пожарно-спасательный части №232 Александр Бочаров.

По его словам, сотрудники пожарно-спасательных подразделений Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» выполнили учебные задачи по тактической вентиляции в выселенном здании.

«Мы попробовали в реальных условиях новые технологии подавления горения внутри замкнутых помещений. Это технология, которая создает вокруг очага пожара атмосферу, которая не поддерживает горение. Это совместная работа фирмы, которая занимается такими составами, и академии государственной противопожарной службы», - заключил профессор академии ГПС МЧС России Андрей Ищенко.