РИАМО – 27 июн. 20 пожарных Москвы приняли участие в соревнованиях за звание лучшего по профессии, конкурс прошел на учебно-тренировочном полигоне ГКУ «Пожарно-спасательный центр» в Апаринках, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Так, 12 пожарных из Главного управления МЧС России по Москве и восемь пожарных ГКУ «ПСЦ» соревновались в трех основных блоках, чтобы получить звание «Лучший пожарный города Москвы».

«Сначала огнеборцы сдавали теорию по пяти направлениям – тактика тушения пожара, медицинская подготовка, знание техники, охраны труда и газодымозащитной службы. Далее соревновались в физической подготовке: челночный бег, подтягивание и испытание на выносливость – дистанция 1 километр», – отмечается в сообщении.

Из года в год сам конкурс становится все сложнее, возрастает конкуренция среди участников, борьба за призовые места идет напряженная.

По результатам конкурсных этапов, которые включали в себя проверку теоретических и практических навыков участников, лучшим стал пожарный второго класса ПСО 209 ГКУ «Пожарно-спасательный центр» Сергей Козлов.

«Он (Козлов – ред.) мастер спорта по пожарно-прикладному спорту. Неоднократно участвовал в чемпионатах мира, Европы и России по пожарно-прикладному спорту, был в них победителем и призером, ставил рекорды. В ГКУ «ПСЦ» участвует практически во всех соревнованиях и представляет центр и свой отряд в соревнованиях на лучшее звено ГДЗС, в чемпионате по боевому развертыванию, в легкоатлетическом кроссе», – добавляется в материале.

Козлов - очень целеустремленный человек, прекрасно разбирается в пожарном деле и всегда старается что-то привнести новое, улучшить в свою работу. Он впервые завоевал звание лучшего пожарного Москвы. По словам коллег, Козлов действительно достоин этого звания.

На втором месте - пожарный второго класса ПСО 303 ГКУ «ПСЦ» Алексей Соснин. Он работает в отряде с 2012 года с момента его основания. Также занимается пожарно-прикладным спортом. Третье место у пожарного третьего класса ПСО 201 ГКУ «ПСЦ» Юрия Рытенко.

«Он кандидат в мастера спорта по пожарно-прикладному спорту. Юрий постоянно участвует в соревнованиях по футболу, волейболу, лыжам, в легкоатлетическом кроссе», – заключается в сообщении.