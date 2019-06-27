РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. С начала текущего года в подмосковных Люберцах к отвтественности привлекли более 300 водителей за парковку на газонах, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Инспекторами территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области активно принимаются меры по фактам размещения автотранспортных средств на зеленых насаждениях, зафиксированным «народными инспекторами» с помощью мобильного приложения «Добродел». За истекший период 2019 года привлечены к административной ответственности более 300 автовладельцев», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Люберцах инспекторы зафиксировали многочисленные случаи парковки автомобилей на участках с зелеными насаждениями вдоль проспектов Победы и Гагарина, на придомовых территориях на улицах Дружбы и Вертолетная.

Члены административной комиссии городского округа Люберцы и представители общественного движения «Молодая гвардия» проводят рейды по выявлению нарушений автомобилистов в сфере благоустройства. Они проводят разъяснительную работу о недопустимости подобных нарушений с раздачей листовок.