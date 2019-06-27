РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июн. С жителями подмосковной Балашихи обсудили вопросы предстоящего благоустройства площади у Ледового дворца и площади Славы, жители внесли в проект свои пожелания о том, как оживить данную территорию, как правильно организовать пространство, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии, которое прошло в Ледовом дворце в формате соучаствующего проектирования, приняли участие представители управления благоустройства администрации муниципалитета, проектных организаций, общественники и активные жители Балашихи.

«Мы сегодня предложили жителям собраться, чтобы они помогли нам создать правильное общественное пространство в центре города. Это площадь вокруг Ледовой арены и площадь Славы. Балашихинцы ответили на вопросы анкеты и могли высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при проектировании», - сказал начальник управления благоустройства администрации горокруга Алексей Шумилин.

Он добавил, что среди основных вопросов, выдвинутых на обсуждение были вопросы о том, как можно оживить данную территорию, на кого ориентироваться, какие проблемы существуют, какие мероприятия здесь можно проводить.

По словам представителя проектной компании Анастасии Стрелец, пожелания и предложения жителей очень важны при формировании проекта по благоустройству. Подобные встречи позволяют понять, что люди хотят видеть на улицах своего города и найти общий компромисс для дальнейшего создания условий, где каждому будет комфортно.

В ходе обсуждения жители высказали предложения по организации нескольких зон отдыха для разных поколений, обустройству фонтанов, аллей с лавочками, спортивных и детских игровых площадок, фотозон. Они также попросили в этом проекте большое внимание уделить озеленению территории и ее освещению, оборудовать площадки для сбора мусора, организовать бесплатную парковку.

Шумилин отметил, что предварительный эскиз плана реконструкции составят в течение двух месяцев.

«Затем, на втором этапе, мы снова соберемся с жителями, обсудим тот проект, который составили архитекторы, и внесем окончательные правки. Срок окончания этапа проектирования - до ноября текущего года», - заключил он.

Реализацию проекта по благоустройству площади вокруг Ледового дворца и площади Славы планируют начать в 2020 году.