РИАМО - 27 июн. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли сразу в трех чтениях законопроект, который предусматривает расширение налоговых льгот для участников региональных инвестиционных проектов, передает корреспондент РИАМО.

Сегодня участникам региональных инвестпроектов предоставляется ряд налоговых льгот, среди которых: освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение четырех последовательных налоговых периодов в отношении имущества инвестпроекта; пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1,1% в период с пятого по седьмой налоговые периоды в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в рамках реализации регионального инвестпроекта.

«В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории Московской области проектом закона предлагается внести изменения в статью 26.21 «Льготы, предоставляемые участникам региональных инвестиционных проектов» закона («О льготном налогообложении в Московской области» - ред.) и распространить указанные налоговые льготы не только на имущество, созданное в рамках реализации регионального инвестиционного проекта, но и на реконструируемое имущество, а также установить срок начала использования льготы», - сказала заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

В пояснительной записке к документу уточняется, что нововведением смогут воспользоваться около 25 налогоплательщиков. Принятие закона влечет за собой выпадение доходов регионального бюджета в объеме порядка 340 миллионов рублей.