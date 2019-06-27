РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Небольшая пробка образовалась на Старосимферопольском шоссе в Подольске из-за фуры, которая перекрыла две полосы, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Утром в четверг (27 июня - ред.) водитель фуры не справился с управлением и въехал в ограждение на Старосимферопольском шоссе на въезде в поселок Железнодорожный со стороны микрорайона Климовск. Его машина перегородила две полосы, движение затруднено. Самого водителя на месте происшествия нет», – сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном участке дороги образовалась пробка длиной более 0,6 километра. Скорость движения в ней не превышает 10 километров в час.