РИАМО - 27 июн. Депутаты Московской областной думы в первом чтении поддержали законопроект, который освобождает от налога на имущество комплексы по обращению с отходами в течение 10 лет, передает корреспондент РИАМО.

В настоящий момент на территории Московской области существует одна организация, на балансе которой учтен комплекс, который будет иметь право на применение льготы. Всего на территории региона планируется строительство и ввод в эксплуатацию 12 комплексов, уточняется в пояснительной записке.

«В целях стимулирования развития в Московской области инвестиционной деятельности в сфере производства и потребления отходов проектом закона предлагается предоставить организациям, на балансе которых учтены комплексы по обращению с отходами (по переработке отходов), <…> налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет», - сказала заместитель министра экономики и финансов региона Екатерина Зиновьева.

В первый год работы комплексов тарифы устанавливаются на период продолжительностью не менее 12 месяцев, в дальнейшем тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, при этом размер тарифов должен компенсировать экономически обоснованные расходы.

«В случае применения организацией льготы по налогу на имущество в текущем периоде это может быть использовано как для снижения тарифов в следующие периоды, так и для увеличения инвестиций (возмещения ранее произведенных вложений в основные средства). Таким образом, применение налоговых льгот позволить сократить срок окупаемости инвестиций для комплексов в основные средства», - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.