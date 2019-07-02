У того, кто ни разу не был в ломбарде, это место ассоциируется с последним шансом – считается, что туда люди идут не от хорошей жизни. Кто постоянно ходит в ломбард, почему ношеные вещи не смущают клиентов, как работают оценщики, и чем ломбард выгоднее кредита в банке, корреспонденту РИАМО рассказали в Мосгорломбарде.

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Смартфоны вместо ковров

Ломбарды работали в Москве и до революции 1917 года. При военном коммунизме все подобные учреждения, выдающие ссуды и кредиты, были закрыты, та же участь постигла и Московский городской ломбард в 1919 году, но ненадолго. 5 июля 1924 года Народный комиссариат финансов вновь разрешил открытие ломбардов под контролем государства.

Мосгорломбард пережил Великую Отечественную войну, оттепель, брежневское время, перестройку, лихие 90-е годы и нулевые. За счет чего же он выжил в век информационных технологий, когда через Интернет можно продать и купить все что угодно?

В советское время Мосгорломбард принимал ковры, сервизы, хрусталь, холодильники и даже детские санки.

«Мосгорломбард – первый ломбард, который начал работать с текстилем. В советское время это были ковры. Еще сервизы, хрусталь. Сейчас мы можем принять сервиз, но оценивается он очень мало. Но есть и те, кому 500 рублей нужны.

Ювелирные украшения будут всегда – это 90% оборота ломбарда», - рассказывает операционный директор ломбарда Анна.

Здесь побывали и такие уникальные вещи, как колье Галины Брежневой с 50 бриллиантами, брошь актрисы Фаины Раневской с сапфирами, кубок из серебра с надписью поэта-участника Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, шкатулка Фаберже с 114 бриллиантами.

Сейчас другое время: антикварных вещей становится все меньше, а вместо санок и холодильника охотно примут последнюю модель смартфона или ноутбука.

По словам оценщика Мосгорломбарда с 25-летним стажем Оксаны Македоновны, она видела кубок времен Николая II, корниловский фарфор, серебро Фаберже. Такие вещи еще приносили в 90-е годы.

Из необычного, что сдают в ломбард – пудреницы, серебряные кошельки и флакончики из-под духов, столовое серебро и монеты. За этим приходят коллекционеры, добавляет Анна.

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Оценщик на все золота

Чтобы работать с ювелирными изделиями, нужно закончить специальные курсы и постоянно набивать руку, ведь для оценщика самое главное – опыт, практика.

«Это тесный мир – все оценщики знают друг друга, так как рынок один, и хороший эксперт ценится на вес золота. Раньше устраивались по знакомству, сейчас можно найти работу через Интернет», - говорит Анна, по профессии – геммолог-биохимик.

Оксана Македоновна – с 1994 года в ломбардном деле. Она закончила курсы и пришла в оценщики из другой профессии.

«С подделками мы сталкиваемся каждый день. Моя основная задача – определить, что это изделие из драгоценного металла. Приносят золото, на нем написано, что это 750-я проба, но нужно это проверить», - рассказывает она.

Специальные методы, которые позволяют определить пробу – пробирный камень, гидростатика, химические реактивы.

Например, может оказаться, что золото не 760-й пробы, как заявлено, а 585-й или 375-й, или же вообще позолота, рассказывают в ломбарде.

Задача эксперта – не просто принять металл, но и правильно определить пробу и только тогда выдать деньги. «Если изделие не соответствует пробе, значит, человека обманули там, где он покупал это украшение. А бывает, что человек знает правду, но не признается. И задача экспертов – выявить такие факты», - говорит Анна.

По клейму, которое стоит на ювелирных изделиях, можно понять, в какое время было сделано украшение. В разные годы ставились разные клейма. «На всех изделиях из драгметаллов, будь то золото, серебро, платина или палладий, есть клейма. До 1994 года это звезда, после 1994 года по настоящее время – женская голова в кокошнике, до 1927 года – голова рабочего», - делится секретами оценщик.

В России – метрическая система проб, которая состоит из трех цифр. За границей – каратная система: 14 карат – это наша 585 проба, 17 карат – 750 проба, объясняют в Мосгорломбарде.

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Деньги за 20 минут и фанаты ювелирки

В ломбард приходят очень разные люди, но их объединяет одно – у них есть какая-то проблема, и им срочно нужны деньги, говорят сотрудники Мосгорломбарда.

Суммы разные – от 500 рублей до 500 тысяч рублей. Приходят пенсионеры, которым нужно дотянуть до пенсии, или студенты, которым нужны деньги до стипендии.

«Малый бизнес идет к нам, если нужен живой кэш, чтобы закупить партию товара. Например, у клиента есть килограмм золота для подстраховки, он приходит, закладывает, получает деньги. Два месяца у него эти деньги в обороте, он зарабатывает, приходит и выкупает свое золото. Для него это выгоднее, чем связываться с банком. У нас не выкупил – мы положили на витрину и рады клиентам. И никакой испорченной кредитной истории», - объясняет Анна.

«Есть те, кому срочно нужны деньги в течение 20 минут – в банке вы сразу их не получите. А ломбард – это простая и безопасная история», - отмечает Анна.

«В ломбард будут ходить всегда, потому что это самый быстрый и удобный способ, чтобы получить деньги. Человек приходит с паспортом и украшением, мы оцениваем то, что он принес, и даем ему за это наличные деньги. Это лучше банков», – отмечает операционный директор.

Есть и другая категория постоянных клиентов – женщины, которые любят ювелирные украшения. «Среди постоянных клиенток –женщин в возрасте – есть развлечение: они что-то покупают, поносят, потом им надоедает, они приходят, здесь же снимают, сдают, получают деньги и покупают что-то новое. И это их хобби», - смеется Анна.

Самая популярная категория украшений – с цветными вставками. В Мосгорломбарде есть сертификаты, которые подтверждают, что у вас в кольце сапфир, а не просто цветное стекло.

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Ношеные шубы и украшения б/у

Все вещи, которые продают в ломбарде, проходят предпродажную подготовку, поэтому брезговать тут нечем, уверяют сотрудники Мосгорломбарда.

Украшения проходят ультразвуковую чистку, потом они обрабатываются специальными составами для ювелирных изделий, после чего можно сделать еще полировку – по желанию клиента.

«У меня все украшения из ломбарда, и это нормально. Человек, который работает в этой сфере, никогда не пойдет покупать золото 6 тысяч за грамм, когда его можно купить за 2 тысячи за грамм», – говорит Анна.

По ее словам, странно идти в магазин и покупать вещь в 4-5 раз дороже, если можно пройтись по ломбардам и найти себе то, что хочется. От того, что кто-то носил его до тебя, – золото не перестает быть золотом, уверена Анна. А если передумали, украшение всегда можно сдать в ломбард.

На вопрос о влиянии энергетики ювелирного изделия из ломбарда на нового хозяина у эксперта тоже готов аргумент.

«Все ювелирные заводы покупают лом у населения, то есть у ломбардов. Это золото перерабатывается и делаются новые изделия. Никто не покупает золото с месторождения. Любое золото поступает на ювелирный завод со вторичного рынка.

Мы живем в 21 веке и вопросы финансовой грамотности сейчас более актуальны, чем какая-то эзотерика» говорит Анна.

Ношеные шубы тоже никого не смущают – их охотно берут. В Мосгорломбард за этим даже заглядывают знаменитости.

«Шубы – это наша историческая ценность, мы их принимали всегда. Они должны быть в товарном виде – не съеденные молью, не смятые шкурки. У нас есть промышленное хранилище с кондиционерами и специальной влажностью», - рассказывает Анна.

Исчезновение ломбардам не грозит, ведь у людей всегда будут проблемы с деньгами или проблемы, которые можно решить с помощью денег, уверены в Мосгорломбарде. Кстати, у Мосгорломбарда 16 отделений по всей столице.