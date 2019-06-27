РИАМО - 27 июн. Жителю подмосковного Реутова Александру Лаптеву присудили губернаторскую стипендию на реализацию проекта «Доступный эстамп», мероприятие прошло в городском подростково-молодежном центре, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В соответствии с распоряжением главы Подмосковья денежные суммы в размере 60 тысяч рублей ежеквартально выделяются молодым и талантливым авторам, способным предложить и реализовать социально-значимые проекты в области культуры и искусства», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, известие о поощрении идей реутовского энтузиаста пришло в День российской молодежи, который отмечается 27 июня.