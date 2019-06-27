РИАМО - 27 июн. Молодогвардейцы «Единой России» вместе с членами и сторонниками местного отделения партии при участии инвалидов-колясочников на практике проверили доступность объектов досуга и отдыха в подмосковном Реутове для маломобильных групп граждан, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Вместе с известными реутовчанином, спортсменом-колясочником Денисом Пупышевым и другими представителями спортивно оздоровительного клуба инвалидов Реутова «Риск-М» инициаторы акции посетили Центральный городской парк. Прежде всего их волновали проблемы путей подъезда к этому объекту отдыха, а также удобство перемещения по дорожно-тропиночной сети парка и доступность для маломобильных категорий населения расположенных здесь спортивных, детских и игровых площадок, зон культуры и отдыха», - отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, в целом добровольные инспекторы остались удовлетворены транспортной инфраструктурой парка и окружающих территорий, однако несколько замечаний инвалида-колясочника будут учтены и переданы для устранения в соответствующие городские службы. Подобные рейды по Реутову в рамках реализации партийных проектов «Единая страна - доступная среда» и «Городская среда» проводятся регулярно, а предложения по их итогам находят реальное применение на практике.