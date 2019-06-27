РИАМО - 27 июн. В одном из торговых центров на юге столицы в туалетной комнате нашли мертвого недоношенного ребенка, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ребенок провел в утробе около шести месяцев, прежде чем случились преждевременные роды.

«Установлена мать недоношенного ребенка, она госпитализирована в одно из медицинских учреждений города», – говорится в сообщении.

Кроме того, организована доследственная проверка по факту случившегося, устанавливаются обстоятельства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.