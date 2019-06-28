Возможные варианты
Денежные купюры печатают на особо прочной бумаге, но и она со временем изнашивается, например истирается на сгибах. Кроме того, деньги можно случайно порвать, постирать или испортить нанесением какого-нибудь знака, печати. В зависимости от степени порчи купюру могут:
- принять в магазине к оплате,
- обменять в банке на другую,
- подвергнуть дополнительной экспертизе.
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Какие купюры должны принять к оплате
- Бумажные деньги с небольшими повреждениями - потертостями, надрывами, оторванными или зажеванными молнией кошелька краями. Главное условие – наличие госномера.
- Порванные на две части банкноты. Банкноту можно склеить скотчем – желательно матовым, т.к. он не бликует. С ним есть шанс даже «скормить» купюру банкомату. Не заклеивайте порванные деньги пластырем, бумагой и изолентой, оставляйте видимыми отличительные знаки (цифры номинала, госномер и т.п.).
- С незначительными загрязнениями. Чернильные или жирные пятна не делают купюру неплатежеспособной.
- С пометками и посланиями. Бывает, что на купюре записан телефон или сделаны другие пометки. Некоторые таким образом проверяют качество штампов. Бумажными купюрами с этими дефектами можно расплатиться в магазине или отправить в банкомат. Когда такие деньги попадут в банк, их просто изымут из оборота, заменив новыми.
- С типографским браком. Такие деньги встречаются редко, но тоже водятся в обороте. На них могут быть смещены элементы рисунка или перевернуты цифры номера. Их могут принять в магазине и уж тем более без проблем обменяют в банке. Как вариант, такие банкноты можно сбыть коллекционерам – они готовы отдать за «неправильные» деньги сумму, значительно превышающую их номинал.
Обмен в банке
С более серьезными повреждениями придется обращаться в банк:
- Выцветшие купюры. Длительное пребывание под открытыми лучами солнца или стирка в стиральной машине может разрушить устойчивый пигмент. Деньги следует высушить и отгладить утюгом, положив между листами белой бумаги, а затем отнести в банк.
- Обгоревшие. Все, что осталось от купюры, нужно нести в банк. Желательно приложить справку о том, когда и где произошел пожар.
- Собранные по частям. Даже если банкноту разорвало на несколько кусочков, она не утратит ценности. Если от нее сохранилось не менее 55% площади, смело несите собранные части в банк на обмен.
- Состоящие из нескольких банкнот. Если у вас имеются две половинки от разных купюр одного номинала, стоит склеить их и отдать специалистам. Важно, чтобы это были строго правая и левая половинка: две правых или левых вам не заменят на одну полноценную. Также нельзя заменять отсутствующие части банкноты кусочками другой. Части должны быть примерно равны, то есть, от каждого «донора» требуется не менее 50% бумажной площади.
- С пометкой «Взятка» - меченые купюры подлежат обмену в любом банке. Процедура замены бесплатная.
Поменять подозрительную банкноту на другую можно через банкомат, например через перевод. Если он примет у вас деньги, то можно через него же получить новенькую купюру. Аппарат не отдаст вам вашу же денежку – в банкоматах установлены две кассеты: для приема и выдачи. При этом банкноты никогда не перемешиваются внутри устройства. Кассета на выдачу обязательно проверена сотрудниками банка, и в ней не может быть дефективных или фальшивых денег.
Когда нужна экспертиза
В случае с окрашенными купюрами ситуация может повернуться по-разному. Если краска обычная, то вы получите новую купюру.
Если купюра окрашена, то ее изымут и отправят на экспертизу. Она должна определить происхождение красящего пигмента на бумаге – ведь таким образом банкоматы помечают фальшивки. Чтобы получить новую купюру взамен испорченной, придется дождаться результатов экспертизы.
Также экспертиза определяет, из скольких частей «собрана» банкнота. Собрать пазл из двух купюр одинаковой стоимости можно, а вот из трех и более уже нет.
Для экспертизы испорченные купюры лучше сразу нести в Сбербанк, поскольку ЦБ не работает с физлицами.
Чтобы определить подлинность купюры, сотрудники банка просто используют специальный сканер. Если речь идет об одной-двух купюрах, эта услуга оказывается бесплатно.
Какие купюры не подлежат обмену
- Деньги с надписью «образец» или «тест». Такой знак может быть нанесен в виде печати или перфорации, делается это в банке, и такие купюры вообще не должны выходить в обращение.
- Окрашенные особой несмываемой краской. Скорее всего, это поддельная купюра, которую пометил банкомат.
- Банкноты, собранные из трех и более «доноров».
- Банкноты, от которых сохранилось менее 50% площади.
- Расслоившиеся деньги с утерянными частями. Если бумага намокла и у нее отвалилась лицевая или изнаночная часть, то обменять ее еще можно. А вот если одна из этих частей утеряна, то замене купюра не подлежит.
- Фальшивки. Принесенную вами банкноту изымут, предварительно проверив ее на подлинность. Если факт подделки подтвердится, то все, на что вы можете рассчитывать, – благодарность банковских сотрудников за бдительность.
Какие монеты можно заменить
Металлические деньги не нужно менять, если они потертые и поцарапанные.
А вот погнутые и продырявленные монеты следует отнести в банк. Их поменяют на новые после того, как установят, что их выпустил Банк России.
В замене монетки со стертым изображением или имеющей менее 75% первоначальной массы откажут.
Как обменять иностранные купюры
Иностранную валюту обменять сложнее, потому что к ее проверке предъявляются более жесткие требования. Связано это с тем, что специалисты далеко не каждый день сталкиваются с чужими деньгами и относятся к ним с подозрением.
Некоторые банки внутренними правилами вообще запрещают обмен ветхих иностранных банкнот. В отдельных случаях за обмен ветхих купюр банк возьмет комиссию. Это законно.
Стоимость экспертизы иностранной валюты может влететь в копеечку. В среднем она составляет 10-20% от стоимости номинала.
Почти в любом банке вам обменяют доллары и евро, а вот с экзотическими банкнотами придется повозиться. Чаще всего такие деньги отправляют в банк, который работает с конкретной валютой, поэтому проверка и повторная выдача обратившемуся занимают время.
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