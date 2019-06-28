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- Бумажные деньги с небольшими повреждениями - потертостями, надрывами, оторванными или зажеванными молнией кошелька краями. Главное условие – наличие госномера.

- Порванные на две части банкноты. Банкноту можно склеить скотчем – желательно матовым, т.к. он не бликует. С ним есть шанс даже «скормить» купюру банкомату. Не заклеивайте порванные деньги пластырем, бумагой и изолентой, оставляйте видимыми отличительные знаки (цифры номинала, госномер и т.п.).

- С незначительными загрязнениями. Чернильные или жирные пятна не делают купюру неплатежеспособной.

- С пометками и посланиями. Бывает, что на купюре записан телефон или сделаны другие пометки. Некоторые таким образом проверяют качество штампов. Бумажными купюрами с этими дефектами можно расплатиться в магазине или отправить в банкомат. Когда такие деньги попадут в банк, их просто изымут из оборота, заменив новыми.

- С типографским браком. Такие деньги встречаются редко, но тоже водятся в обороте. На них могут быть смещены элементы рисунка или перевернуты цифры номера. Их могут принять в магазине и уж тем более без проблем обменяют в банке. Как вариант, такие банкноты можно сбыть коллекционерам – они готовы отдать за «неправильные» деньги сумму, значительно превышающую их номинал.