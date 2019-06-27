РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в четверг днем образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 12:07 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе почти до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения на данном участке дороги – 20 километров в час.

Также пробки образовались на Старом Симферопольском шоссе, улицах Симферопольская, Большая Серпуховская, Индустриальная, Кирова, проспект Ленина и других.