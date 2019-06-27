РИАМО – 27 июн. В доме в Большом Краснопрудном тупике, расположенном в центре столицы, будут полностью обновлены системы отопления и электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Большой Краснопрудный тупик, дом 6/21, Красносельский район, ЦАО.

«Четырехэтажное кирпичное здание, возведенное в 1956 году и расположенное на территории объекта культурного наследия «Красное село XV-XVII веков», будет отремонтировано. В ходе работ запланирован ремонт узлов вводов коммуникаций, плит перекрытия подвала с восстановлением защитного слоя и герметизацией стыков, ступеней лестниц», – отмечается в сообщении.

Кроме того, будет установлена новая стремянка выхода на чердак и проведен восстановительный ремонт конструкции деревянных полов бесподвальной части после ремонта инженерных коммуникаций.

«Проектной документацией предусмотрена необходимость выполнения капитального ремонта помещений цокольного этажа, а именно: замены стяжки пола, антигрибковой обработки стен и перекрытий, ремонт штукатурного слоя стен и их последующая покраска, а также обновление потолков и замена входных дверей», – перечисляется в материале.

Запланированная внутренняя отделка предполагает замену существующего покрытия полов из керамогранитной плитки на лестничных клетках, междуэтажных площадках и в тамбуре, частичную облицовку стен плиткой на уровне первого этажа, их оштукатуривание и окрашивание по подготовленной поверхности в иных случаях.

Ограждения лестничных клеток окрасят и заменят поручни, обновят почтовые ящики, установят новые дверные блоки входа в подвал и выхода на чердак.

«В рамках капитального ремонта системы электроснабжения будет выполнена замена вводно-распределительного устройства и магистральных стояков квартир, этажных щитов, а также всего общедомового освещения. Помимо этого, планируется полная модернизация магистральных трубопроводов и стояков систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения по существующим трассам, а также систем канализации и отопления», – уточняется в пресс-релизе.

В зонах замены коммуникаций по всему объему здания предусмотрен восстановительный ремонт.