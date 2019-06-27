РИАМО - 27 июн. Мособлдума приняла законопроект по сокращению количества документов, необходимых для оформления удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года, передает корреспондент РИАМО.

В законопроекте уточняются отдельные положения закона «О погребении и похоронном деле в Московской области».

«Законопроект минимизирует административные процедуры оформления удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года», - сказал заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья (ГУРБ) – начальник управления по организации деятельности в сфере погребения и похоронного дела Дмитрий Евтушенко.

Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время нужны следующие документы: заявление об оформлении места родственного, семейного (родового), воинского, почетного захоронения; копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с приложением подлинника; копии свидетельства о смерти с приложением подлинника; копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим, с приложением подлинников; копии справки о кремации с приложением подлинника в случае захоронения урны с прахом.

Изменения предполагают, что копия справки о кремации не будет требоваться. Также изменениями предполагается закрепить за ГУРБ Московской области полномочие по проведению мониторинга соответствия общественных кладбищ требованиям законодательства.

Также в законопроекте прописана норма, согласно которой учет и инвентаризация всех захоронений будет вестись в электронном виде.

Законопроект сразу в трех чтениях приняли большинство депутатов.