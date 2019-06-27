РИАМО - 27 июн. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, которым расширили полномочия муниципальных образований Подмосковья в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, передает корреспондент РИАМО.

На заседании парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Московской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

«У нас принят закон о благоустройстве. Предлагаемые изменения конкретизируют роль муниципальных образований в данной сфере в части порядка уборки территории, если собственник не справляется», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, представляя законопроект.

Как уточняется в пояснительной записке, документ наделяет органы местного самоуправления полномочиями об информировании граждан о площадках для накопления твердых бытовых отходов. Кроме того, уточняются процедуры согласования схем санитарной очистки территорий и порядок принятия решений об уборке на территории юридических и физических лиц за счет муниципального бюджета.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов регионального парламента.