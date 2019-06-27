Этой осенью москвичам предстоит выбирать Мосгордуму нового созыва, а жителям Подмосковья – местные советы депутатов. Агитаторы уже активно работают – на улицах можно встретить людей, которые предлагают поставить подпись в поддержку того или иного кандидата. Как проходят выборы региональных и муниципальных депутатов, на что они влияют, и почему в них стоит принять участие, читайте в материале РИАМО.

Какие думы бывают

© Фото, пресс-центр Мособлдумы

Депутатов, – будь то городская дума или совет депутатов муниципального образования, – граждане выбирают для того, чтобы они представляли их интересы и решали проблемы.

Законы федерального уровня работают для всей страны, их рассматривает и принимает Госдума РФ. Есть законы для субъектов федерации, ими занимаются региональные парламенты областей и крупных городов. Есть муниципальные правовые акты, которые принимают муниципальные депутаты на уровне местного самоуправления.

Если вы хотите изменить что-то к лучшему в работе органов власти, необходимо, чтобы соответствующие изменения были внесены в законодательство соответствующего уровня. Поэтому важно ходить на выборы.

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Кого будут выбирать москвичи и жители Подмосковья

Выборы в Мосгордуму и в советы депутатов городских округов Подмосковья – это выборы региональных и муниципальных депутатов соответственно. Они пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Депутаты МГД согласуют работу управ, влияют на принятие решений местного значения – о благоустройстве дворовых территорий, установке шлагбаумов, озеленении, развитии парков. Муниципальные депутаты также контролируют благоустройство, капремонт домов, строительство новых объектов и другие вопросы местного уровня.

В этом году в общей сложности выборы в Московской области пройдут в 31 городском округе: Серпухове, Бронницах, Власихе, Восходе, Дзержинском, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Королеве, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Мытищах, Протвино, Пущино, Реутове, Ступине, Шатуре, Щелкове, Электрогорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Раменском, Воскресенске, Лотошине, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Волоколамском городских округах.

В каждом парламенте или совете депутатов предусмотрено определенное количество мест. К примеру, Московская городская дума состоит из 45 парламентариев, Совет депутатов Серпухова – из 30, а Протвина – из 20. Жителям Пущино предстоит выбрать 15 депутатов.

Стоит заранее разобраться в предвыборных программах и планах действий кандидатов в депутаты своего муниципалитета.

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Единый день голосования

С целью оптимизации выборных процессов с 2012 года в России был введен Единый день голосования. Он приходится на второе воскресенье сентября в те годы, когда истекают сроки действия органов законодательной и исполнительной власти.

В 2019 году выборы в Мосгордуму и в советы депутатов муниципалитетов Подмосковья назначены на 8 сентября. Исключение составляет лишь Серпухов, здесь голосование состоится 30 июня. Также 8 сентября выборы депутатов законодательных органов власти пройдут в 13 субъектах страны.

Кто может стать депутатом

Стать депутатом может любой гражданин России, если ему исполнился 21 год, для участия в местных выборах допустимый возраст кандидата - от 18 лет. У кандидата не должно быть непогашенной судимости и постоянного места работы, которое помешает ему исполнять свои обязанности. Каких-либо оговорок о депутатском образовании в законодательстве нет. По факту идти на выборы можно, имея за плечами 11 классов школы.

Есть два варианта участия в выборах: от партии (по партийному списку) или по одномандатному округу – независимо от какого-либо политического объединения.

В первом случае за спиной кандидата – поддержка его коллег и единомышленников. Во втором случае кандидат выступает как независимый политический игрок.

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Какие системы выборов бывают

Мажоритарная система выборов, в основе которой лежит принцип большинства голосов, действует не во всех регионах России.

Еще есть пропорциональная, когда в выборах участвуют только кандидаты по партийным спискам, и места в парламенте делятся между партиями пропорционально полученным голосам.

А есть смешанная. В таком случае половина депутатов набирается по пропорциональной системе на основе партийных списков, а половина избирается как одномандатники.

В этом году в Москве по одномандатным округам избираются все 45 депутатов.

В Подмосковье по мажоритарной системе выборы пройдут в Серпухове, Бронницах, Власихе, Восходе, Дубне, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Протвине, Пущине, Реутове, Ступине, Шатуре, Электрогорске и Наро-Фоминске.

Выбирать по смешанной системе – между одномандатниками и партийными списками – будут в Дзержинском, Жуковском, Воскресенске, Кашире, Краснознаменске, Пушкине, Луховицах, Сергиеве-Посаде, Мытищах, Щелкове, Орехово-Зуеве и Раменском. По пропорциональной системе выборы состоятся в Ивантеевке и Королеве.

По данным Мособлизбиркома, всего по итогам выборов будут замещены 584 депутатских мандата.

Этапы выборов

Ход выборов одинаков для парламентов всех уровней.

- На первом этапе самовыдвиженцы и кандидаты от политических партий, не представленных в парламенте, должны собрать подписи избирателей в свою поддержку. В Москве эта цифра составляет 3% от числа избирателей соответствующего избирательного округа. В Московской области – 0,5% от числа избирателей соответствующего избирательного округа.

- Затем кандидатам необходимо зарегистрироваться в местной избирательной комиссии, которая проводит проверку подписей на предмет ошибок и фальсификаций.

- Вслед за этим наступает период агитации, в ходе которой кандидаты могут проводить встречи с избирателями, размещать материалы в виде наружной рекламы и выпускать их в средствах массовой информации, призывать проголосовать за себя в соцсетях и даже отправлять адресные письма на почту.

Особенностью предвыборной агитации является то, что на каждом носителе должна быть указана информация о тираже, дате выпуска и том, за чей счет она выпущена. Также не допускается распространение непроверенной информации, порочащей соперников.

- Последний день перед выборами – это день тишины, в который запрещается агитировать избирателей.

Выборы в советы депутатов в Подмосковье 2019:

-Выдвижение кандидатов и сбор подписей: до 24 июля

- Предоставление документов для регистрации кандидатов в ТИКи: 27 июля до 18:00

- Агитация в СМИ: 10 августа – 6 сентября

- День тишины: 7 сентября

- Выборы: 8 сентября

Выборы в Мосгордуму 2019:

- Выдвижение кандидатов и сбор подписей: до 5 июля

- Предоставление документов для регистрации кандидатов в Избирком: 6 июля до 18:00

- Агитация в СМИ: 10 августа – 6 сентября

- День тишины: 7 сентября

- Выборы: 8 сентября

Как проголосовать

Самый простой способ узнать, где находится и как работает ваш избирательный участок – зайти на сайт местного избиркома. В Москве это официальный сайт мосгоризбиркома, в Подмосковье – мособлизбиркома. Найти участок можно по адресу проживания или по своим паспортным данным. Там же можно получить информацию о кандидатах в депутаты.

В день выборов вам обязательно нужно взять с собой паспорт и прийти на свой участок для голосования. Избирательная комиссия выдаст бюллетень, в котором нужно будет отметить своего кандидата. Сделать это нужно в закрытой кабинке. После этого нужно опустить листок в специальную урну. Если вы сделаете не одну, а несколько отметок или что-то напишете внутри бюллетеня, он будет считаться недействительным.

Кроме членов избирательной комиссии на участке могут присутствовать независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, участвующих в выборах. Они следят, чтобы на участках не происходили нарушения.

На выходе с участка кто-то из них может задать вопрос, за кого вы проголосовали. Ничего незаконного в этом нет, это называется экзит-полл. С помощью такой процедуры кандидаты ведут предварительный мониторинг по участкам. Но если кто-то предложит вам подарок или любое вознаграждение за голосование в пользу конкретного кандидата, то это уже нарушение закона.

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Новое на выборах: интернет- голосование

Новинкой выборов в Москве в этом году станет эксперимент по интернет-голосованию. Он пройдет в Зеленограде, районах Бибирево, Лианозово, Северном, Чертаново Центральном и Чертаново Южном. Если эксперимент сочтут удачным, то участвовать в выборах избирателям станет еще легче.

Всего в голосовании в Москве должны принять участие более 7,2 миллиона человек, в Московской области – более 2 миллионов избирателей.