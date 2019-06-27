РИАМО - 27 июн. В ближайшее время в столице в пределах Московской кольцевой автодороги может открыться еще пять магазинов компании IKEA, сообщил журналистам в четверг гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Первый магазин IКЕА в пределах МКАД открылся в четверг в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле.

«В планах IKEA — открытие еще пяти магазинов внутри МКАД в ближайшее время», - сказал Эрнтелл.

Как уточнила РИАМО директор «ИКЕА Ходынское поле» Наталья Денисова, в четверг в новом магазине в ТЦ «Авиапорк» ожидается очень много покупателей, примерно 15 тысяч человек.

«Каждый член клуба ИКЕА Family, который совершит покупку сегодня сможет выиграть поездку в Швецию, где когда-то родилась IKEA. Не забывайте предъявлять карту», - сказала Денисова.

В России IKEA принадлежит 14 одноименных полноформатных магазинов в ТЦ «МЕГА». Также в 2018 году IKEA открыла семь дизайн-студий – магазинов малого формата, где можно спланировать интерьер кухни, спальной или гардеробной.