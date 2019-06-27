РИАМО - 27 июн. Водители автомобилей Mercedes и BMW чаще всего закрывают государственные регистрационные знаки при парковке в столице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

По его словам, с января 2019 года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.

«Подобные действия не помогают автомобилистам избежать штрафов. Пешие инспекторы ГКУ «АМПП» освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату. Таким образом, те, кто скрывают госзнаки, все равно получают штраф за неоплату парковки», - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что по всем вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).