РИАМО - 27 июн. В 2020 году на территории России компания IKEA планирует запустить специальную услугу по сдаче мебели в аренду, сообщил журналистам в четверг гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

«В 2020 году IKEA запустит в России сервис по сдаче мебели в аренду. Сейчас компания находится на этапе изучения и анализа того, каким образом можно реализовать этот процесс», - сказал Эрнтелл.

По его словам, уже сейчас участники клуба лояльности могут продавать друг другу мебель и предметы из магазинов IKEA, а в дальнейшем планируется создание мест для хранения и продажи таких товаров.

Первый магазин IКЕА в черте Москвы (в пределах МКАД) открылся в четверг в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле.