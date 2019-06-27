РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Министр внутренних дел РФ генерал полиции России Владимир Колокольцев принял решение наградить двух полицейских из Подольска за спасение семьи с двумя детьми из горящей квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ночью двое полицейских заметили пожар в многоквартирном доме на улице Калужской в Подольске и немедленно направились к месту происшествия. В охваченном густым дымом здании на балконе второго этажа они увидели мужчину, женщину и двоих детей, которые просили о помощи. Путь к выходу был отрезан пламенем. Оперативно оценив обстановку, сотрудники ППС поставили служебный автомобиль под балконом дома, залезли на крышу машины и помогли спуститься сначала несовершеннолетним, а затем их родителям.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по горокругу Подольск сержанта полиции Ильи Ефремова и старшего сержанта полиции Максима Маркова», – говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что за проявленные в экстремальной ситуации профессионализм и отвагу сержант полиции Ефремов и старший сержант полиции Марков удостоены медалей МВД России «За смелость во имя спасения».