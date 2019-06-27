РИАМО - 27 июн. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, которым наделили правительство Московской области новыми полномочиями в сфере защиты окружающей среды, передает корреспондент РИАМО.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «Об охране окружающей среды в Московской области».

«Проектом закона предлагается дополнить полномочия правительства Московской области полномочиями по ведению Красной книги почв Московской области, выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде в случаях, установленных законодательством в области охраны окружающей среды», - сказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Он добавил, что документ также наделяет региональное правительство правом организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случаях, установленных законодательством.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов Мособлдумы.