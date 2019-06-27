РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил молодых жителей Подольска с Днем молодежи и пожелал им счастья и здоровья, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 27 июня, отмечается День молодежи России – праздник, символизирующий наши надежды на будущее! Ведь именно от молодежи зависит то, какой будет Россия завтра. Одной из главных государственных задач является модернизация нашей страны. Россия должна совершить технологический рывок и выйти на новый уровень экономического развития – таково требование современности. И здесь многое зависит от вашего таланта, инициативности, активной гражданской позиции», – сказал Максимович.

Он добавил, что основами молодежной политики являются создание среды для самореализации, условий для научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи.

Депутат поздравил всех представителей молодежи Подольска и России с праздником и пожелал счастья, здоровья и успехов в самых смелых начинаниях.