РИАМО – 27 июн. Подмосковные города Волоколамск и Пушкино стали городами областного подчинения, Лотошино признано поселком городского типа областного подчинения, соответствующие решения приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

«Проектом закона предлагается отнести город Волоколамск Волоколамского района и Пушкино Пушкинского района к категории городов областного подчинения Московской области, упразднить Волоколамский и Пушкинский районы Московской области», – заявила заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, представляя сразу три законопроекта.

Так, третьим законопроектом предложено отнести рабочий поселок Лотошино Лотошинского района к категории поселка городского типа и упразднить Лотошинский район.

Три законопроекта сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.