РИАМО - 27 июн. Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. В последнее время артистка тяжело болела.

Проститься с народной артисткой в МХТ имени Чехова пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. В том числе сын Покровской, актер Михаил Ефремов, артисты Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков.

Алла Покровская была выпускницей Школы-студии МХАТ 1959 года. Впоследствии она стала ведущим педагогом, профессором, авторитетом для коллег и многих поколений студийцев. Будучи театральным режиссером и выдающейся актрисой, Покровская 45 лет посвятила служению «Современнику», а последние 15 лет – мхатовской сцене.