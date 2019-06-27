РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июн. В подмосковных Люберцах сотрудники ГИБДД провели мастер-класс, на котором разъяснили водителям правила выбора детского автокресла, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники ГИБДД продолжают проведение различных акций, посвященных социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность». Автоинспекторы Люберецкого отдела ГИБДД совместно с представителем «Молодой Гвардии» объяснили и наглядно продемонстрировали посетителям регистрационно-экзаменационного отделения, как правильно выбрать и использовать детские удерживающие устройства», – говорится в сообщении.

В ходе мастер-класса людям показали автокресла для разных возрастных категорий. Под руководством автоинспекторов родители вместе со своими детьми на примере плюшевых мишек потренировались правильно применять ремни безопасности. Полицейские внимательно следили за правильностью всех их действий, помогали исправлять допущенные ошибки.

«Данное мероприятие сотрудники ГИБДД организовали для того, чтобы привить родителям необходимость перевозить своих детей в автомобиле только с использованием детского удерживающего устройства», – подчеркивается в материале.

Все юные участники дорожного движения, участвующие в мастер-классе, получили полезные сувениры в виде светоотражателя, а их родители – памятки об обеспечении безопасности ребенка при их перевозке в автомобилях.