РИАМО - 27 июн. На территории в пределах МКАД возле станции метро в столице 27 июня открыли первый магазин IKEA, он расположился в ТЦ «Авиапарк», сообщает корреспондент РИАМО.

«Этот магазин станет прекрасной возможностью не ехать далеко за пределы города, а придти к нам и воспользоваться нашим прекрасным предложением. Вы, наверное, знаете, что мы присутствуем в «Авиапарке» уже около года, уже в прошлом июне открылась наша дизайн-студия. Сейчас мы делаем следующий шаг - открываем наш магазин», - сказал гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Генеральный директор ТЦ «Авиапарк» Михаил Свердлов уточнил, что это будет первый магазин IKEA возле метро.

«Это новый шопинг, быстро и налегке. Сегодня для нас - великолепный праздник. Вы сможете купить все понравившиеся вам товары. Понравившуюся мебель некрупного размера вы сможете забрать с собой, крупногабаритную мебель можно доставить. Мы приготовили для вас множество сюрпризов, все гости, поддержавшие дресс-код, получат на кассах сувенир. Также получат фирменную сумку городского формата», - сказала директор «ИКЕА Ходынское поле» Наталья Денисова.

Она также добавила, что в четверг несколько раз будут объявлять счастливую кассу - будут останавливать кассу, выбирать счастливого покупателя, которому подарят все его сегодняшние покупки.

В «ИКЕА Ходынское поле» представлен новый подход к зонированию, есть удобная навигация, QR-коды для поиска товаров, кассы самообслуживания.

Весь ассортимент товаров сгруппирован по зонам – кухня, спальня, гостиная, ванная, в которых рядом с мебелью представлены все необходимые аксессуары. Ассортимент планируется обновлять каждый месяц. В магазине можно будет купить все товары IKEA. Аксессуары и самые популярные небольшие предметы мебели можно будет сразу забрать с собой, а крупную мебель заказать с доставкой на дом.

В дальнейшем в «ИКЕА Ходынское поле» появится новая услуга по разработке дизайн-проекта от маленького уголка в квартире до целого дома.