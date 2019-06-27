РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Воспитанники объединения «Юный спасатель» из Подольска прошли свыше 40 километров по Владимирской области в ходе трехдневного похода, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» из Подольска совершили туристический поход по Владимирской области. За три дня ребята прошли 41 километр, причем во второй день переход составил 21 километр, что показало их хорошую физическую подготовку», – говорится в сообщении.

В ходе прохождения маршрута ребята преодолевали болота, реки вброд, а также песчаные разбитые дороги. Но все эти трудности в полной мере компенсировались прекрасными видами, купанием в лесном озере, сбором и поеданием созревшей черники. Устав, но получив массу положительных эмоций, ребята успешно вернулись домой.

«Данный поход являлся тренировочным подготовительным походом перед большим походом в Крым, который запланирован на июль», – поясняется в материале.