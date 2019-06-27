РИАМО - 27 июн. Благодаря системе распознавания лиц в Москве сотрудники правоохранительных органов ежемесячно задерживают 5-10 преступников, пишет в четверг газета «Ведомости».

Около тысячи камер установлены в столице снаружи подъездов жилых домов. Система распознавания лиц также тестируется на нескольких станциях метро.

«Система сопоставляет лица из видеопотока с базой лиц, находящихся в розыске, и в случае совпадения уведомляет находящихся поблизости сотрудников полиции. Поиск разыскиваемых существенно упростился, хотя раньше многие относились к системе скептически», — сказал представитель ГУ МВД России по Москве.

По данным департамента информационных технологий столицы, благодаря наружной городской системе видеоаналитики с августа 2017 года было задержано 39 человек. Департамент тестировал систему на 17 массовых мероприятиях этого и прошлого года – там полиция задержала 152 человека.

В тестах на улицах и в метро Москвы участвует «Центр речевых технологий». Конкурирующая компания VisionLabs тоже предоставила свои технологии для тестирования в городе.

«В метро система VisionLabs помогла задержать около сотни человек, из которых 62 находились в федеральном розыске, остальные проходили по другим контрольным базам», — сказал гендиректор компании Александр Ханин.

Представители метрополитена не раскрыли статистику и станции, где установлена система, но подчеркнули, что количество правонарушений в метро сократилось вдвое за последние 2,5 года.

Тесты системы продолжаются, по их итогам с транспортным комплексом Москвы будет работать от трех до пяти компаний одновременно.