РИАМО - 27 июн. Задолженность столичных предприятий перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС) за последние три года выросла более чем в полтора раза и по состоянию на декабрь 2018 года превысила 230 миллиардов рублей, пишет в четверг газета «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты.

«По данным аудиторов, с начала 2016 года и до декабря 2018 года долг московского бизнеса по НДС увеличился в 1,6 раза, или на 84 миллиарда рублей, причем он устойчиво рос на протяжении всего этого периода. Задолженность увеличивалась прежде всего из-за просрочек платежей, банкротства предприятий и доначисления НДС в результате проверок», - говорится в статье.

Эксперты согласились с такими объяснениями роста задолженности лишь частично. Дело в том, что налоговые службы в последние годы стали чаще требовать от бизнеса уплатить НДС за его поставщиков — в ситуациях, когда последние не выполняли перед бюджетом своих обязательств, пояснил партнер KPMG в России и СНГ Михаил Орлов.

Распространение такой практики связано с внедрением в администрирование НДС электронного алгоритма, позволяющего отслеживать уплату налога по всей цепочке подрядчиков компании, пояснил эксперт. Появилось множество спорных ситуаций, поскольку бизнес далеко не всегда готов отвечать за нарушения своих контрагентов. Вероятно, это и привело к росту задолженности по НДС, резюмировал Орлов.

Увеличение долгов по налогу на добавленную стоимость характерно не только для Москвы, это общероссийская тенденция, отметил партнер Taxology Алексей Артюх. Подход к работе с НДС един по всей стране, согласен Орлов.

В общей сложности московские компании перечислили в казну НДС в размере 971 миллиарда рублей за 2016 год, 1,1 триллиона рублей за 2017 год, 1 триллиона рублей за 11 месяцев 2018 года.