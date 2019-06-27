РИАМО - 27 июн. С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения Московской области вырастут на 3,3%, сообщается на сайте комитета по ценам и тарифам региона.

В первом полугодии 2019 года тарифы на электрическую энергию для населения были скорректированы на 1,7% в связи с увеличением налога на добавленную стоимость.

«Во второй половине 2019 года на территории Московской области рост тарифов для населения в одноставочном выражении составит 3,3%», - говорится в сообщении.

Так, одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей составит с 1 июля 5,56 рубля за киловатт-час (с 1 января 2019 года – 5,38 рубля за киловатт-час).

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую энергию составит с 1 июля 3,89 рубля за киловатт-час (с 1 января 2019 года - 3,77 рубля за киловатт-час).

Кроме того, со второго полугодия 2019 года на территории Подмосковья средний рост тарифов на питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, на горячую воду - 3,5%, на тепловую энергию - 3,2%.

В этом году в Московской области продолжают действовать меры социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.

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