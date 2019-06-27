РИАМО - 27 июн. Электрическими мощностями полностью обеспечат строящиеся станции Коммунарской линии столичного метрополитена «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри», работы по проведению кабельных линий уже начаты, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Новые строящиеся станции Коммунарской линии Московского метрополитена в полной мере обеспечиваются электрическими мощностями. Для энергоснабжения проектируемых станционных комплексов новой строящейся линии метро вдоль Калужского шоссе до Коммунарки энергетиками столицы был разработан проект трех распределительных пунктов 20 кВ с питающими кабельными линиями», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХиБ Петр Бирюков.

Он отметил, что для обеспечения строительства станций «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» специалисты АО «Объединенной энергетической компании» приступили к проведению кабельных линий.

«Сооружение данных сетей позволит обеспечить пуск тоннелепроходческих комплексов и своевременное начало строительства станций, предназначенных для улучшения транспортной доступности присоединенных территорий», - подчеркнул Бирюков.

В свою очередь в энергетической компании АО «ОЭК» отметили, что применение класса напряжения 20 кВ для таких объектов главным образом направлено на повышение надежности с увеличением пропускной способности строящихся сетей, снижение потерь электрической энергии и, самое главное, увеличение их эффективности.

Новые станции метро будут расположены в Юго-Западном и Новомосковском округах столицы.

АО «ОЭК» ведет систематическую работу по технологическому присоединению объектов Московского метрополитена. В числе крупных проектов компании электроснабжение станций Солнцевской линии метро от станции «Парк Победы» до станции «Раменки», участок Большой кольцевой линии от станции «Хорошевская» до станции «Нижняя Масловка» и другие объекты.

Коммунарская линия снизит возрастающую в связи с развитием новой Москвы нагрузку на южные участки действующих Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.