РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Жители Подольска до 10 июля смогут проголосовать на портале «Добродел» за детский сад, нуждающийся в капремонте и благоустройстве, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«До 10 июля на портале «Добродел» продолжается голосование по включению детских садов в государственную программу капитального ремонта зданий и благоустройства территорий. От городского округа Подольск в голосовании участвует 61 детское дошкольное образовательное учреждение», – говорится в сообщении.

В настоящее время лидером голосования является детский сад №13 «Теремок», расположенный в микрорайоне Климовск, на улице Заводской, дом 5А. Он набрал 86 голосов. На втором месте детский сад №18 «Аленький цветочек» из Климовска, и на третьем – детский сад №7 из Подольска. В госпрограмму капитального ремонта будут включены дошкольные образовательные учреждения, набравшие наибольшее количество голосов жителей.