РИАМО - 27 июн. Проект центра отдыха и развлечений для представителей старшего поколения и их семей представили в Москве на III Форуме социальных инноваций, в столице планируется открыть такие центры еще в девяти районах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мой социальный центр» — это публичное пространство для горожан старшего поколения и их семей. Один центр уже открылся на улице Сущевский Вал и готов встречать первых посетителей. До конца года проект заработает еще в девяти районах города.

«У стенда «Мой социальный центр» на форуме организаторы создали домашнюю атмосферу. Вместе с медиаторами и волонтерами в «Шумной гостиной» посетители играли в бильярд, настольный футбол, плейстейшн, а также танцевали в локации «Виниловые четверги». Для любителей спокойного отдыха работала «Тихая гостиная». Гости читали там книги и играли в шахматы. В «Творческой гостиной» все желающие лепили фигуры из пластилина», — говорится в сообщении.

Всего за время работы форума на стенде провели около 100 экскурсий. Специалисты знакомили жителей и гостей столицы с новым проектом. Здесь же прошли творческие встречи с российской поэтессой Ларисой Рубальской, актрисой театра и кино Натальей Хорохориной и другими творческими людьми. Гости также могли сфотографироваться на полароид и посетить «Часы поэзии».

Форум социальных инноваций проходил с 19 по 21 июня в павильоне №75 на ВДНХ. Его посвятили лучшим государственным и частным практикам в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. Гости участвовали в дискуссиях на социальные темы, в мастер-классах проекта «Московское долголетие», смотрели благотворительные спектакли.