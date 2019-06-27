РИАМО - 27 июн. Закупка департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft почти на 100 миллионов рублей вызвала жалобы отечественных разработчиков, они просят признать незаконным требование поставки конкретного программного обеспечения (ПО), пишет газета «Коммерсант».

Российские разработчики отмечают, что в стране есть более дешевые аналоги ПО Microsoft. При этом на зарубежные ПО приходится почти 90% госзакупок.

«Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» 26 июня направила письма в ДИТ и департамент по конкурентной политике Москвы о закупке ДИТом текстового редактора от Microsoft на 99,3 миллиона рублей, объявленной в начале июня», - говорится в сообщении.

В письме, в частности, отмечается, что данная закупка может «нанести существенный ущерб» заказчику и поставит вопрос о «нецелевом использовании бюджетных средств». Так, компания Microsoft с 1 июля вносит изменения в программы корпоративного лицензирования - лицензии, на которые объявлена закупка, перестанут действовать.

Также Международный IT-кластер Нижегородской области подал жалобу в московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) на ту же закупку и раскритиковал приобретение иностранного софта, а не его российских аналогов.

Но комиссия столичного УФАС пришла к выводу о необоснованности жалобы, так как у заказчика было основание для закупки конкретного товара.

При этом ранее представитель Минкомсвязи РФ отмечал, что госорганы должны закупать отечественное программное обеспечение или обосновывать закупки иностранного с 2016 года, когда был создан реестр российского софта. За это время доля закупок отечественного ПО увеличилась с 20% до 65%.