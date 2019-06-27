РИАМО - 27 июн. Фестиваль «Разноцветная Москва» стартует в парке «Сокольники» 13 июля, посетители смогут увидеть стрит-арт-шоу, посетить уроки граффити и сыграть в панна-футбол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль начнется в 15:00 на пяти площадках в «Сокольниках»: на участке проезда Сокольнического Круга между главной и Песочной аллеями, возле скейт-парка, у центрального фонтана, в Саду астрономов и на эстраде «Ротонда».

«В этом году фестиваль «Разноцветная Москва» посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Главная идея мероприятия — познакомить москвичей с молодежными субкультурами и посредством уличного искусства напомнить им сюжеты выдающихся произведений русского классика», — рассказал сотрудник пресс-службы Московского дома национальностей.

На участке проезда Сокольнического Круга между главной и Песочной аллеями уличные художники нарисуют 24 граффити-картины по мотивам произведений Пушкина. Понаблюдать за созданием граффити-картин можно будет с 15:00 до 19:00. Гостям тоже предложат изобразить персонажей знаменитого писателя на мастер-классе.

На площадке также пройдет стрит-арт шоу, во время которого художники за 10–15 минут нарисуют пейзажи из пушкинских произведений.

На фестивале можно будет попробовать свои силы в панна-футболе. Это вид уличного футбола, в котором игроки сражаются один на один. Площадка расположится у центрального фонтана. Каждый матч длится три минуты. Принять участие в турнире под руководством профессионального судьи сможет любой желающий с 15:00 до 18:00.

Рядом с центральной площадкой фестиваля пройдут показательные выступления по слэклайну. Это хождение по специальным стропам из полиэстера или нейлона, натянутым между неподвижными объектами, или станциями. Спортсмены также проведут мастер-классы для всех желающих

На площадке у скейт-парка с 15:00 до 17:00 пройдут соревнования по стритболу (уличному баскетболу) среди команд — победительниц столичных чемпионатов. После окончания состязаний сыграть смогут и гости фестиваля.

Соревнования по брейк-дансу пройдут на площадке «Ротонда» на главной аллее парка. В нем примут участие более 10 команд из разных городов страны. Понаблюдать за танцевальным состязанием можно будет с 15:00 до 19:00.

В 20:00 на эстраде «Ротонда» пройдет церемония награждения победителей. Завершится фестиваль концертом молодежные коллективов.

Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в 11-й раз. Организаторы — Московский дом национальностей и департамент национальной политики и межрегиональных связей столицы.