РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске произошло возгорание аварийного дома на улице Плещеевская, тушение пожара осложняется пустотами и деревянными перекрытиями, а также отсутствием лестниц, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Инцидент произошел 26 июня, в 18:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в выселенном трехэтажном доме по адресу: Подольск, улица Плещеевская, дом 46.

«Утром в четверг (27 июня - ред.) пожар локализовали. Ведется работа по ликвидации угрозы распространения огня по пустотам. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома: пустоты, деревянные перекрытия и перегородки, отсутствие внутренних лестниц», – сказал сотрудник.

По его словам, в тушении пожара принимают участи шесть автоцистерн, два подъемных механизма, 36 человек. Работы на месте пожара продолжаются.