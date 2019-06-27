РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. До конца года в подмосковном Подольске планируют рассмотреть вопрос об установке «лежачего полицейского» на улице Мира, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой установить «лежачий полицейский» на улице Мира. Она отметила, что на углу дома №9 из-за кустов сложно просматривается улица. При этом машины ездят с очень большой скоростью.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Вопрос по установке искусственной неровности на вышеуказанном участке дороги будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 17 декабря 2019 года», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.