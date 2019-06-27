РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. На улице Первомайская в Подольске произошел пожар в сарае, возгорание ликвидировали восемь человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«26 июня 2019 года в 16:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в сарае по адресу: городской округ Подольск, улица Первомайская, дом 9. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 17:43», – говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.