РИАМО - 27 июн. На 47-ом году жизни в одной из столичных клиник умер от остановки сердца основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, он всю жизнь прожил в подмосковном Фрязине, сообщил директор группы, продюсер Алексей Кан.

«25 июня на 47-ом году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек» и многих других. <…> Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца», — написал Кан в Facebook.

Он уточнил, что группа «Високосный год» была создана в конце 1980-х. В 2000 году вышел единственный альбом «Который возвращается», вскоре ставший платиновым. Песни Калинникова очень любили радиостанции, а стало быть и водители.

«В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет — наивный) рок-аккомпанемент, вызывавший ассоциации с мелодиями из советских фильмов 1960-х — 1970-х. Их признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория», — отметил Кан.

По его словам, сложно вспомнить, кто еще в 1990-е — 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях. Поэтическая интонация Калинникова — это голос московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе «тихий огонек» своей души, попросту — остаться человеком.

Он уточнил, что группа в последние годы была виртуальной творческой единицей. После насыщенной концертами первой половины 2000-х пришло время смен состава, новые песни выходили все реже. В начале нынешнего десятилетия Калинников редко появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, спорил с блогерами.

«В 2014 году «Високосный год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». В последние годы Илья Калинников свел публичную активность практически к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом», —заключил директор группы.