РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 июн. Музейное объединение из Королева награждено специальным дипломом Первого международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд», сообщила «РИАМО в Королеве» заведующая отделом Дома-музея Дурылина Алена Глушенкова.
26 июня в Московском доме национальностей прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Первого международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд».
«Проект МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королев» был особо отмечен в номинации «Брендинг туристского объекта». Бренд «Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» и слоган «Музеи наукограда Королев – космос культурного наследия» получили специальный диплом «За технологичное продвижение проекта», – сказала Глушенкова.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии